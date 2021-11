Celle qui avait triché à OD le rappelle à tout le monde avec son costume d’Halloween

Éloïse Lafrenière, qui a mis le Québec à feu et à sang l’an dernier lorsqu’elle a triché à OD Chez nous a choisi un déguisement d’Halloween assez audacieux.

• À lire aussi: Les gens sont fâchés contre Éloïse de OD et nous ne savons pas pourquoi

La jeune femme, qui avait profité d’un isolement préventif pour illégalement écouter des épisodes sur YouTube, s’est déguisée en Blanche Neige.

Tout comme Blanche Neige, Éloïse a elle aussi succombé à la tentation.

«J’ai été naïve comme Blanche-Neige!»

Elle a croqué cette pomme empoisonnée que la sorcière lui avait offerte. Ce fruit rendu dangereux l’a presque tuée, mais elle survécut grâce à l’amour.

«Pas besoin de vous rappeler que pour moi ça n’a pas été un conte de fées.

Après une année de réflexion et de cheminement, j’ai maintenant appris à en rire!

J’ai aussi appris à avoir du détachement et de la résilience par rapport aux événements et surtout de la compassion envers les gens qui sont peu connectés à leur cœur.

Sachez que je m’en suis sortie plus forte et plus épanouie que jamais.

Ce qui ne te tue pas te rend plus fort et c’est bien vrai!»

La seule différence entre Blanche Neige et Éloïse, c’est que quand Blanche Neige a croqué la pomme, elle est tombée dans le coma, et quand Éloïse est allée sur YouTube, elle s’est fait insulter sur Facebook.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s