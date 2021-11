Hélène Boudreau essaie de quitter le Mexique mais n’arrête pas de manquer ses vols

Ça faisait longtemps qu’on ne vous avait pas donné de nouvelles d’Hélène Boudreau et on savait que ça vous manquait (oui oui, on le sait, on les voit vos statistiques de lecture de nos articles).

La fille de l’UQAM fait présentement le tour du monde et ne vous inquiétez pas, elle va bien, elle a juste manqué son vol deux fois en deux jours.

Après avoir parcouru le Mexique à la recherche d’hôtels échangistes, d’hôtels 5 étoiles et aussi de Airbnb ordinaires, la star québécoise d’OF était prête à se diriger vers la capitale du Costa Rica. Mais elle ne savait pas encore qu’elle vivrait l’enfer sous les tropiques.

Premier problème

Le petit problème numéro 1 est survenu lorsque notre chère Hélène a tenté pour la première fois de quitter le Mexique vendredi. Elle a appris, une fois à l’aéroport, qu’elle devait avoir des assurances voyages très spécifiques pour entrer au Costa Rica, ainsi qu’un vol de départ du pays pour prouver qu’elle comptait un jour quitter le Costa, ce qu’elle n’avait pas non plus.

Mais le soir même, tout était réglé et la productrice de contenus exotiques était prête pour une deuxième tentative de départ le lendemain.

Deuxième problème

Mais le lendemain n’était pas la bonne fois non plus.

La difficulté à s’orienter dans un aéroport explique l’échec du deuxième essai d’Hélène.

Elle était d'abord bien fière de son coup de traverser les douanes et d’avoir trouvé un vol pour San Jose sans avoir de billet de retour. Sauf que pour en profiter, il fallait bien qu’elle réussisse à trouver le bon quai d’embarquement. On pensait que tout allait bien se passer. Hélène était enthousiaste.

Puis, nouvelles stories à l’aéroport samedi soir: «J’ai ENCORE manqué mon vol. Je pensais être au bon endroit, mais clairement que non. [...] J’ai donc perdu mes valises et je suis encore pognée au Mexique», raconte-t-elle sur Instagram.

«J’ai vraiment le goût de pleurer, ça fait deux jours en deux que je me trompe», ajoute-t-elle. «Il n’y avait aucune gate sur mon billet. J’ai demandé à quelqu’un si j’étais à la bonne place et clairement, je n’aurais pas dû l’écouter».

«Pour tous ceux qui ne m’aiment pas, c’est le temps de rire de moi et de dire: Check la conne», dit-elle.

OUPS.

Quelques heures plus tard et après avoir récupéré sa valise, Hélène nous a montré fièrement qu’un TROISIÈME billet d’avion avait été réservé pour le 31 octobre.

Toutes ces péripéties lui auront coûté au moins 1500$.

Comme on dit; il vaut mieux partir tout de suite pour être sûr de pas manquer son avion trois jours de suite.

Au moment d’écrire ces lignes dimanche soir, Hélène Boudreau venait d’arriver à l’aéroport de San Jose! La troisième fois fût donc la bonne et le voyage se poursuit au Costa Rica.

Nous resterons à l’affût.

