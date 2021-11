Avions qui vident leurs toilettes en plein vol: voici tout ce qu’il y a à savoir sur les pluies d’excréments qui surviennent à l’occasion

Ce que plusieurs croyaient être une légende urbaine n’en est pas une: il arrive parfois que les réservoirs des toilettes d’avions subissent des fuites en plein vol.

En juillet dernier, un homme du Berkshire (à l’ouest de Londres) passait un agréable moment dans son jardin lorsqu’il a été inopinément «éclaboussé d'une manière très désagréable» par une averse de déjections humaines provenant d’un avion, rapporte la BBC.



Furieux (avec raison), cet homme s’est adressé à son conseil municipal afin d’avoir des réponses sur le malencontreux (et malodorant) incident dont il a été victime.

Plus près de chez nous, en juin 2020, un résident de Saint-Jean-sur-Richelieu avait aussi eu la nauséabonde surprise de constater que le pare-brise de son véhicule avait servi de toilette à un avion qui venait de perdre le contenu des siennes.

Et à Kelowna, chez nos voisins canadiens, une mère et son fils ont été aspergés, en mai 2018, de crottes liquides venues du ciel.

Bref, ce sont des choses qui arrivent.

MAIS POURQUOI?

La BBC s’est entretenue avec l’expert en aviation Julian Bray, qui a apporté des éclaircissements dans l’obscurité brunâtre de ce mystère répugnant.



Selon Bray, «les avions modernes sont équipés de toilettes à dépression, donc ils sont plutôt sûrs et assez bien étanches. Le problème est la jonction sous vide entre le mécanisme des toilettes et le réservoir de stockage.»



«Mais il ne peut jamais y avoir un joint étanche à 100%, car il doit y avoir un peu de flexibilité parce que l'avion passe par différents niveaux de pression».

«Ce qui semble s'être passé ici, c'est que lorsque l'avion est en train d'atterrir, il arrive à environ 6 000 pieds (1 800 m), et la pression change. Il y a une fuite et malheureusement, le monsieur dans ce jardin - sans oublier ses deux parapluies - est recouvert de cette substance.»

«Heureusement, c'est un événement très rare. Cela arrivait souvent dans le passé et il en sortait une chose appelée glace bleue, qui est un mélange d'urine et de désinfectant».

«Cela se produisait autrefois - pas très régulièrement, mais cela se produisait réellement. Ça tombait sous forme de morceaux de glace. Ce n'était pas très agréable», a ajouté Julian Bray.

Les pluies d’excréments (et d’urine, il est bon de le mentionner) venues du ciel ne sont donc pas très fréquentes, mais pas inexistantes non plus.



Dans le fond, si ça vous arrive, c’est peut-être un signe que vous devriez vous acheter un 6/49...

