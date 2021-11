Katherine Levac partage de magnifiques photos de la fin de sa grossesse

Katherine Levac a mis un peu de beauté sur les réseaux sociaux en ce mardi en partageant de magnifiques clichés pris lors d'une séance photo.

C'est en juillet dernier que l'humoriste a annoncé qu'elle et son amoureuse, la cinéaste Chloé Robichaud, attendaient le passage de la cigogne qui allait leur amener pas un, mais bien deux petits poupons. En effet, Katherine est enceinte de jumeaux, deux garçons.

Il est arrivé à quelques reprises dans les derniers mois que l'animatrice de L'amour est dans le pré partage des bribes de son quotidien sur Instagram, nous permettant de voir l'évolution de sa grossesse, mais cette fois, ce sont des magnifiques photos prises lors d'une séance qu'elle a choisies de partager.



Sous la lentille de Lawrence Fafard et les pinceaux de Valeria Amirova, la future maman est sublime.

Voyez le résultat par vous-même, juste ici. N'oubliez pas de cliquer sur la flèche à droite pour faire défiler le carrousel.



«Merci @lawrencefafard et @valeriaamirova, d’être passées a la maison, et merci @chloerobish, de toujours attacher mes souliers, c’est fin», a écrit Katherine Levac en guise de légende.



De nombreux abonnés de la comique ont pris le temps d'écrire en commentaires à quel point ces photos étaient magnifiques. Plusieurs collègues et amis de la star ont également écrit quelques mots, comme Mitsou, Anne-Élisabeth Bossé, Debbie Lynch-White, Guy A Lepage, Félix-Antoine Tremblay et Sarah-Jeanne Labrosse, entre autres.





