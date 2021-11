Les gagnants de l’île de l’amour expliquent leur décision controversée

Lors de la demi-finale, plusieurs fans de l’île de l’amour ont été surpris de la décision des finalistes Benjamin et Arielle lorsqu’est venu le temps de choisir quel couple allait les rejoindre pour la grande finale. Ari et Benji avaient obtenu le privilège de choisir le dernier couple qui passerait au dernier tour lors d’un vote interne des Insulaires.

Tommy et Véroniqua étant déjà qualifiés, plusieurs téléspectateurs s’attendaient à voir Sandrine et Samuel être sélectionnés comme troisième couple. Après tout, ils formaient un tandem depuis la première journée et auraient donc été le choix évident.

Mais c’est plutôt vers Isabelle et Keon que les futurs gagnants se sont tournés.

Sur Instagram, les commentaires allaient bon train. «Ils ont éliminé Sami et Sandrine pour ne plus avoir de compétition!», «Ils éliminent les meilleurs!», «C’est pas juste!»

Rappelons que c’est au public que revenait le choix du couple gagnant parmi les trois duos restant.

Alors, pourquoi pas Sami et Sandrine?

À peine quelques heures après leur retour au Québec, nous nous sommes entretenus avec les grands gagnants de la téléréalité, qui n’avaient pas eu le temps de visionner les épisodes, et ils ont été surpris d’apprendre que leur choix avait fait réagir.

«C’est sûr que Samuel et Sandrine méritaient de se rendre en finale, du point de vue que c’est un couple qui était là depuis le début, mais ce sont deux personnes qui ont mis du temps à s’ouvrir», nous a avoué Benjamin. «De l’autre côté, on avait un couple comme Keon et Isabelle qui avait passé par beaucoup de choses, les deux avaient travaillé beaucoup sur eux-mêmes.»

«Pour nous, c’était évident de garder Keon et Isabelle parce qu’ils avançaient de manière stable pis ils avaient déjà eu la chance de tester leur couple justement. Ça devenait juste de mieux en mieux», a ajouté Arielle. «On avait plus d’informations sur lesquelles se baser par rapport à leur couple.»

Voilà qui explique leur choix!

Et vous, qu'en pensez-vous?

