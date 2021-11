Shakira affirme que personne ne lui est venue en aide lorsque des sangliers l'ont attaquée

D'après la star, les personnes présentes n'ont fait qu'observer la scène sans rien faire.

Shakira s'est confiée plus en détails sur l'attaque étrange dont elle a été victime à Barcelone.

Des sangliers sauvages ont effectivement attaqué la star pour lui voler son sac alors qu'elle se relaxait dans un parc de la ville espagnole, et la chanteuse a désormais affirmé lors d'une nouvelle interview que les gens à proximité de son fils et elle n'ont rien fait pour l'aider et n'ont fait que l'observer.

«C'est vraiment fou!», s'est-elle souvenue pour Glamour. «Mon fils Milan et moi nous promenions dans un parc et je lui ai acheté une petite glace», a-t-elle expliqué.

«On s'est assis sur un banc et on se relaxait quand deux énormes sanglier sauvages nous ont sauté dessus par derrière et ont pris mon sac! Je criais et j'essayais de récupérer mon sac! Les gens me comprenaient mais ne faisaient que me regarder sans rien faire! Ils ont commencé à fouiller dans mon sac et ils étaient évidemment intéressés par le sandwich de mon fils, donc ils sont partis une fois qu'ils l'ont trouvé et m'ont laissé mon sac.»

Et bien que cet incident semble assez insolite, la BBC affirme que de nombreuses attaques de ce genre se sont produites à Barcelone ces dernières années.

Le nombre de sangliers sauvages dans des espaces urbains a beaucoup augmenté en Europe au cours de la dernière décennie avec environ 10 millions de sangliers vivant sur le continent.

