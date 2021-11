Will Smith a déjà songé à tuer son père

Bien qu’il soit aujourd’hui une des personnes les plus connues du monde, la vie n’a pas toujours été facile pour Will Smith.

Après avoir admis récemment qu’il avait déjà songé au suicide, l’acteur de 53 ans a révélé qu’il a aussi déjà considéré assassiner son père.

C’est dans une nouvelle autobiographie publiée sous peu que Smith raconte avoir eu le goût de tuer son père après avoir vu ce dernier abuser de sa mère alors qu’il était enfant.

«Quand je serai assez grand, quand je serai assez fort, quand je ne serai plus un lâche, je vais l’achever», a écrit celui qui a été nommé deux fois pour des Oscars.

Au moment où Will Smith ruminait ses pensées, Willard Smith Sr. luttait contre un cancer et était en fauteuil roulant. «Je le promenais et chaque fois que je passais proche des escaliers, je me disais que je pourrais le pousser et que je pourrais m’en sortir. Je suis Will Smith. Personne ne croirait que j’ai tué mon père par exprès. Je suis un des meilleurs acteurs du monde. Mon appel au 911 pourrait gagner un Oscar.»

Malgré les années de souffrance infligées par son père, Will Smith n’a jamais succombé à la tentation. «La colère et le ressentiment finissaient simplement par partir, je me secouais la tête et je poursuivais ma route.»

«Mon père m’a tourmenté. Mais il est aussi un des plus grands hommes que j’ai connu», écrit Smith. «Le connaître a été une des plus grandes sources de bénédiction ainsi que d’une de mes plus grandes sources de douleur.»

Les parents de Will Smith se sont séparés alors qu’il avait 13 ans. Son père est décédé en 2016.

