Anna confronte Tommy et un couple ne serait déjà plus ensemble: la rencontre des insulaires dérape

Ok, attachez vos tuques avec de la broche ceux qui trouvent que «ça ne brasse jamais assez» dans les télé-réalités québécoises, parce que l’article qui suit contient plusieurs dérapes.

Les fans de l'île de l'amour le savent: l’ex-insulaire Ismaël Dumerlus joue les journalistes depuis sa sortie de la villa de Los Cabos et le moins qu'on puisse dire, c'est que son premier live depuis la fin de l'émission a brassé ben de la m*rde.

Chaque semaine, Ismaël reçoit les candidats exclus et les invite à se confier. D'habitude, c'est l'fun, on apprend des affaires ben croustillantes, mais rien à se pitcher par terre non plus.

MAIS LÀ!

Comme le show est fini, Ismaël a réuni presque tout le monde et ça nous a donné droit à énormément de malaises et de révélations étonnantes.

Peut-être parce que c’était l'heure des règlements de comptes pour toute la belle gang qu'on est habitué de voir en maillot de bain?

Une chose est certaine, ce n'est clairement pas tout le monde qui va vouloir se revoir dans les prochaines semaines...

*À noter avant d'entrer dans le vif du sujet que Tommy-Lee était un peu en boisson.

Voici 12 affaires incroyables qu'on a apprises dans le live d’Ismaël:

1. Keon et Isabelle ne formeraient plus un couple

On a appris à travers les branches que Keon et Isabelle ne seraient plus en couple. Ismaël a posé une question à Maeva dans le live qui nous indique que les deux finalistes ne seraient plus ensemble. «Maintenant que Keon et Isabelle ne sont pas un couple, vas-tu slider dans les DM de Keon?», a-t-il lancé. Quand même clair.

Par contre, on sait maintenant qu'Isabelle peut quand même se consoler en sachant que Keon l’aurait choisie avec Anna-Maëlle pour un threesome. Ce n’est pas rien!

2. Véroniqua avait le même top 2 que Tommy-Lee

Malaise?

Eh oui. Qui se ressemble s’assemble. Si ça n’avait pas cliqué avec son beau brun, Véroniqua avait comme «deuxième choix» nulle autre que Anne-Maëlle...!

Eh oui, la blonde a avoué dans le live que l’ex de Tommy faisait partie de ses coups de cœur avant d'entrer dans l’aventure.

Tout va bien.

3. Tommy-Lee en général

Un peu trop chaudaille, le beau Tommy-Lee était bien écoeuré de se faire dire qu’il avait mal agi et il n'avait pas la langue dans sa poche.

On a pu le voir à plusieurs reprises se faire ramener à l’ordre par Keon.

4. Anna confronte Tommy-Lee

Pour la première fois depuis son élimination crève-cœur, Anna-Maëlle a eu la chance de confronter Tommy-Lee. Elle lui a reproché de dire que Véroniqua était possessive alors qu’il lui reprochait la même chose lors de l’aventure. Les deux ont tout de même conclu qu’il valait mieux s’expliquer en personne que devant 2000 personnes dans un live Instagram.

5. Tommy-Lee remet Isabelle à sa place

Isabelle (comme les autres filles, d'ailleurs) n'a pas hésité à rappeler à Tommy qu'elle n'était pas super impressionnée par ses agissements dans l'aventure. De son côté, Tommy a répliqué: «Je n’ai pas besoin de me faire donner une ligne de conduite par une fille qui a flirté avec six gars pendant la saison». Ouch.

Audrey, Anna, Marilou, Veroniqua... Tommy est quand même à au moins quatre filles, MAIS BON HEN!

6. Anna-Maëlle et Véroniqua font la paix

Même si la querelle n’était pas directement entre les deux filles, elles ont tout de même pris le temps de s’expliquer et d’avouer que le problème ne venait pas d’elles, mais bien de Tommy-Lee.

7. Sandrine et l’argent

On connaissait Sandrine pour sa joie de vivre et sa personnalité éclatante. Cette fois-ci, ella plutôt insisté sur ses possessions pécuniaires. En parlant du prix final, la blonde dit : «Anyway moi je m’en fous, j’en ai pas besoin de 50 000$. On s’entend que ce n’est rien 50 000$ pour moi».

8. Arielle et Benjamin se défendent (encore!)

Évidemment, il fallait que ça tombe sur le sujet, le public en parle depuis la demi-finale de l'émission. Pourquoi les deux gagnants n'ont pas choisi le couple de Sandrine et de Samuel pour aller à la grande finale?

C’est simple, ils voulaient aller en finale avec leurs amis. On ne peut pas en vouloir à quelqu’un de prioriser ses chums, non?

9. Le «pacte»

Selon les dires de Sandrine, Benjamin et Arielle auraient fait un pacte avec Tommy et Keon afin de se rendre en finale. Ça n’a pas fait l’affaire à Sandrine et elle l'a laissé savoir.

10. Beaucoup de secrets hors caméra

On a eu la confirmation que beaucoup de choses se passent en dehors de la caméra à l’île de l’amour. D’ailleurs, Sandrine et Arnaud nous ont confirmé avoir eu une petite aventure (sans rapprochement, ne vous inquiétez pas). Ils ont dit que ce n’était qu’une infime partie des choses qui n’ont pas été montrées au public.

11. La fin de Sandrine et Samy?

On s’en doutait, beaucoup de couples de l’île de l’amour ne resteraient pas ensemble. Par contre, on n’aurait pas pensé que le couple de Samuel et Sandrine se serait séparé aussitôt... Nous n’avons pas de confirmation, mais tout indique que les deux ne seraient plus ensemble. Dans la foulée du règlement de compte entre les insulaires, Tommy-Lee a posé une question agressive à Sandrine.

«Toi et Sam? Comment va votre couple hein?», a-t-il demandé.

La principale intéressée n’a pas répondu...

OUF!

Si c'est pas de l'excellent drama tout ça, on ne sait pas ce que c'est.

Pour voir et revoir la première saison de l'île de l'amour, rendez-vous sur TVA+.

