Attention: ce quiz pourrait déterminer ton futur

Je prend soin de la planète: À ton avis, la crise climatique aurait dû être réglée hier. Tu pourrais changer le monde dans les programmes d’Aménagement et d’urbanisme en développant des villes ou des quartiers plus verts ou encore, en Environnement, hygiène et sécurité au travail où tu pourras prévenir les risques d’accidents et de maladies professionnelles et veilleras à la protection de l’environnement.

Je programme les machines du futur: Clairement, tu es l’ami qui règle les problèmes d’ordinateur, de char et même d’Internet de toute ta gang! Avec les programmes en Génie mécanique , en Électronique et en Automatisation et contrôle , tu pourras plonger les mains (et le cerveau) dans les problèmes mécaniques et électroniques du futur. Tu programmeras des robots, maîtrisera les technologies de télécommunication, en plus de concevoir et fabriquer des objets.