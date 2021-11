John Lennon était parfois un «idiot complet» selon Paul McCartney

L’ancien bassiste des Beatles évoque sa relation avec son compagnon de groupe dans son nouveau livre «The Lyrics».

Paul McCartney a admis qu’il devait parfois rassurer John Lennon alors qu’il était plus jeune que lui.

L’ancien bassiste et chanteur des Beatles s’est confié sur la relation spéciale qu’il entretenait avec son compère dans le groupe et ce dernier a révélé qu’il était bien plus mature que John même s’il avait deux ans de moins que lui.

Il a expliqué dans son nouveau livre «The Lyrics»: «Comme dans chaque amitié, il y a des disputes et des différends. Mais cela n’est pas arrivé beaucoup de fois».

Il a continué: «Parfois, cependant, je pensais vraiment que John était un idiot complet. Même si j’étais plus jeune que lui, j’essayais de lui expliquer pourquoi il était stupide et pourquoi parfois il faisait des choses qui ne lui ressemblaient pas. Des fois, il me disait, "J’ai peur que les gens ne se souviennent pas de moi quand je serai mort"».

L’interprète du titre Let It Be est également revenu sur son duo avec John dans l’écriture des chansons du groupe, se rappelant que les deux Liverpuldiens n’hésitaient pas à modifier les textes de l’autre.

Il a partagé: «Le fait que je le rassure, cela jouait beaucoup sur lui. Parfois, je devais être dur avec lui quand on écrivait ensemble. Il lui arrivait de me donner des paroles mais, souvent, elles provenaient d’autres œuvres comme West Side Story».

