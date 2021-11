Si on s’aimait: un des couples a fait l’amour

Les passionnés de Si on s’aimait ont eu des frissons pendant l’épisode de mercredi soir.

*ALERTE AUX DIVULGÂCHEURS*

Veuillez vous abstenir de lire la suite si vous n’avez pas vu l’épisode de mercredi.

Non, on ne parle pas du moment où Tim a joué du piano pour Marie-Denise.

Non, on n’évoque pas le malaise perpétuel entre Jean-François «J’aime tout y compris la cornemuse et le basketball» et Isabelle «J’aime eeee-rien».

Non, on ne veut pas vous rappeler le triste moment où Audrey a avoué à Dominic qu’il pourrait faire une croix sur leur relation amoureuse. (Quoique, on a eu des frissons, mais désagréables...)

On veut évidemment parler du couple phare de cette troisième saison: François et Vicky.

ILS ONT FOURRÉ EU UNE RELATION INTIME! YÉ!

Les deux tourtereaux auxquels on accorde tous le plus de chances de rester ensemble à long-terme ont en effet avoué, subtilement d’abord, clairement ensuite, qu’ils ont bel et bien consommé leur amour lors de leur petit séjour dans une auberge.

C’est au petit déjeuner, après une nuit que l’on devine mouvementée, que François a avoué avoir faim à son amoureuse.



«Je comprends pas pourquoi», a-t-elle rétorqué avec un air taquin qui voulait tout dire.

La nuit a été courte pour François et Vicky! ❤️🙈 Publié par Si on s'aimait sur Mercredi 3 novembre 2021

Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin ont éclaté de joie en comprenant immédiatement le sous-entendu dans le visage de Vicky.

«Moi, je sais pourquoi, si tu veux qu’on en parle», a répliqué François, provoquant des petits rires nerveux chez sa compagne. «Je sens un malaise».

En entrevue avec ​​Louise Sigouin, François a ensuite craché le morceau.

«Oui, on a eu une relation intime. Puis, ça a confirmé que c’était la bonne personne pour moi», a confirmé le sympathique amateur de moto.



Bravo!

Tout le Québec est très fier d’eux!

On se demande par contre s’ils seront rejoints, dans le merveilleux monde de la sexualité, par un autre couple. (pas pour faire un trip à quatre, là)



Va falloir que Tim se déniaise!

Ne manquez pas Si on s’aimait, du lundi au jeudi à 19 h 30, à TVA, et en tout temps sur TVA+.

