La STM fait fureur sur Facebook avec un jeu de mots inspiré d’une chanson de Claude Dubois

Les internautes qui suivent la page Facebook STM - Mouvement collectif ne s’attendaient pas à ça: un jeu de mot rigolo impliquant une station de la ligne bleue et un succès de Claude Dubois.

À 7h40 ce matin, les gestionnaires de la page Facebook de la STM ont publié un monstre.

• À lire aussi: [VIDÉO] Une femme tombe et retombe, et retombe, et retombe, et retombe sur un trottoir glacé



La petite blagounette qu’ils ont mis en ligne a généré un torrent de commentaires tous plus tordants que les autres.



Explications!



En écrivant le message «Fabre de rêêêêve, Fabre d'espoiiiiiir heureux», les personnes en charge de la page de la STM faisaient se rencontrer la mythique station Fabre (située entre Jean-Talon et D’Iberville) sur la ligne bleue, et le grand succès Femmes de rêve lancé en 1973 par Claude Dubois.



Le répertoire de chansons québécoises contient des dizaines de milliers de titres.



Le métro de Montréal comporte 73 stations.

• À lire aussi: [VIDÉO] Un gars réussit un «backflip» sur un wagon du métro de Montréal mais rate sa finale

Il n’en fallait pas plus pour que des centaines de personnes jouent du calembour, et s’amusent à chercher la meilleure chanson possible à associer à un nom de station du réseau de la STM.



Certains se sont distingués; d’autres non.



Voici 12 internautes qui ont su se distinguer avec des associations pas piquées des vers.

Capture d'écran / Facebook STM - Mouvement collectif

Capture d'écran / Facebook STM - Mouvement collectif

Capture d'écran / Facebook STM - Mouvement collectif

Capture d'écran / Facebook STM - Mouvement collectif

• À lire aussi: Une photo dégoûtante prise dans un bus de la STM devient virale

Capture d'écran / Facebook STM - Mouvement collectif

Capture d'écran / Facebook STM - Mouvement collectif

Capture d'écran / Facebook STM - Mouvement collectif

Capture d'écran / Facebook STM - Mouvement collectif

Capture d'écran / Facebook STM - Mouvement collectif

• À lire aussi: Une perruche au métro Crémazie

Capture d'écran / Facebook STM - Mouvement collectif

Capture d'écran / Facebook STM - Mouvement collectif

Capture d'écran / Facebook STM - Mouvement collectif

Mais celle qui nous a le plus fait rire, c’est plate, mais elle n’est pas québécoise.

Capture d'écran / Facebook STM - Mouvement collectif



On la rit encore.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s