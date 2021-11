Tom Hanks révèle pourquoi il a refusé l'offre de Jeff Bezos d'aller dans l'espace

Tom Hanks a admis avoir refusé l'offre de Jeff Bezos pour un voyage en orbite.

Lors de son passage dans le talk-show Jimmy Kimmel Live, l’acteur américain est revenu sur la rumeur selon laquelle le fondateur d’Amazon l’aurait approché pour lui offrir un ticket pour l’espace.

Il a expliqué: «Vous savez que cela coûte 28 millions de dollars et Jimmy, tout va bien dans ma vie».

Cela va bien, mais peut-être pas au point de dépenser une telle somme pour un voyage de 10 minutes au-delà des cieux.

C’est finalement l’acteur de Star Trek William Shatner qui s’est envolé pour un vol dans l’espace au mois d’octobre, ce dernier confiant, après son retour sur terre, qu’il avait été émotionnellement touché par cette aventure.

Il a déclaré: «J’espère ne jamais me remettre de cette expérience. Je suis tellement rempli d’émotions, c’est extraordinaire. C’est bien plus beau que la vie. Cela n’a rien à voir avec les petits hommes verts, c’est plutôt de se dire à quel point la vie et la mort peuvent vite arriver».

Il a ajouté: «Voir la couleur bleu puis le noir du vide. Tout le monde devrait vivre cela une fois dans sa vie».

