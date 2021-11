Véronique Cloutier célèbre sa première année de sécheresse de... sa vulve

L’équipe de Véronique et les Fantastiques a voulu célébrer la première année de ménopause de Véronique Cloutier en lui donnant un gâteau en forme de vulve.

Dans une story Instagram, la principale intéressée a partagé le fabuleux gâteau où on peut voir un vagin avec la face de Véronique Cloutier cachée à l’intérieur.

«Gardez ça le beau gâteau pour mon 1 an de sécheresse ! Mon Dieu, je ne me suis jamais trouvée aussi jeune et fraîche», dit-elle.

Aux dernières nouvelles, Pierre-Yves Roy-Desmarais se demande encore à quoi ressemble le gâteau.

