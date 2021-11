L'île de l'amour: un ouragan a presque détruit la villa des Insulaires pendant le tournage

On n'a pas vu ça pendant les épisodes, mais l'ouragan Olaf a détruit une grosse partie des lieux de tournage de l'île de l'amour à Los Cabos au début de l'aventure il y a quelques semaine.

Les Insulaires et l'équipe de prod ont même dû se barricader!

Dans les inédits de l'émission, diffusés dimanche, on a eu un aperçu de l’envers du décor de l’île de l’amour et il s’est passé beaucoup de choses qu’on n’a pas vues à la télé.

Voici 7 choses qui nous ont surpris des coulisses de l’île de l’amour:

1. Un ouragan a interrompu le tournage

On pourrait penser que participer à une télé-réalité dans le Sud, c’est signe de détente et de bronzage sur le bord de la piscine. D'habitude, c'est pas faux. Mais pas quand un ourgan frappe en plein dans le décor.

En effet, l’ouragan Olaf a frappé Los Cabos avec des vents de plus de 120 km/h en septembre et a laissé de gros dégâts. L’équipe de production et les Insulaires ont dû se barricader en attendant que ça passe.

Les tournages ont été interrompu et la villa a manqué d'électricité pendant quelques jours.

Mais grâce aux efforts des 40 techniciens présents et d’un peu d’aide de la part des Insulaires, la villa était comme neuve et prête à tourner en 48h.

2. Naadei est tombée malade le jour de la finale

Ne vous inquiétez pas, l’animatrice n’est pas atteinte de la Covid. Néanmoins, reste que Naadei ne sentait vraiment pas bien le jour de la finale (nous soupçonnons une tourista).

À un point tel que la production a dû s’arrêter à quelques reprises parce qu’elle est presque tombée dans les pommes.

Naadei a eu un petit malaise avant d'annoncer les grands gagnants.

3. Les Insulaires avaient droit à des journées de congé

Comme c'est le cas dans plusieurs télé-réalité, les participants avaient droit à des journées de congé pendant lesquelles ils pouvaient faire une activité hors-cam et en dehors de la villa.

Ces moments bien mérités à l'abri des caméras permettaient aux participants de décrocher de la game et de simplement tisser des liens entre-eux.

4. Il y avait deux nounous dans la maison qui surveillaient le débit de boisson

Avez-vous remarqué qu’aucun candidat n’a eu l'air d'être trop en boisson pendant l’émission? Eh bien il y avait deux nounous qui habitaient dans la villa et qui s’assuraient que les Insulaires n’avaient droit qu’à deux consommations par jour.

5. Mehdi n’était pas le seul comique à Los Cabos

On va s’ennuyer des commentaires de Mehdi les vendredis soirs.

Eh bien celui qui est aussi comédien recevait l’aide de l’humoriste Charles Deschamps pour l’écriture de ses répliques.

Le studio de fortune des deux humoristes

6. Les candidats avaient accès à une psychologue

Une psychologue était présente à Los Cabos afin de soutenir les Insulaires lors des moments difficiles comme une élimination surprise où quand ton chum arrive avec une autre fille...

7. Un best of des moments inédits

Honnêtement, on aurait pu en prendre beaucoup plus.

On a eu droit à plusieurs moment jamais diffusés, comme un cours d’aquaforme animé par Marek:

Keon qui capote à cause d’un bébé lézard:

Tommy-Lee qui rase les aisselles à Benjamin et qui développe (encore) trop de bromance:

Une partie de cachette entre les Insulaires et la production:

