Une influenceuse organise un concours pour gagner un VUS: sa mère gagne le tirage et évidemment, la chicane pogne

Une influenceuse a causé toute une commotion, la semaine dernière, lorsqu’elle a annoncé que la gagnante du Kia Sportage qu’elle faisait tirer était nulle autre que sa propre mère.

On ne la connaît pas tellement au Québec, mais Lore Garza est une personne connue sur les réseaux sociaux au Mexique, notamment grâce à Instagram, où elle a plus de 140 000 abonnés.

Récemment, dans le but de s’auto-promouvoir, Garza a organisé un concours lors duquel le grand prix était un véhicule utilitaire de marque Kia.

Pour participer au tirage, rien de plus simple: il ne suffisait que d’acheter un billet au coût de 350 pesos (soit environ 21 dollars canadiens).

Les très nombreuses personnes qui ont acheté un billet de tirage ont toutefois eu le souffle coupé lorsqu’elles ont appris l’identité de la personne gagnante.

Il s’agissait de nulle autre que de la mère de Lore Garza.



Évidemment, plusieurs ont crié au scandale, en prétextant que «c’était arrangé avec le gars des vues» et que le concours n’était qu’une arnaque.



L’influenceuse n’a cependant pas bronché et tout fait pour convaincre ses admirateurs et admiratrices que le hasard était le grand responsable de cette situation inédite.

Dans une vidéo publiée par la vedette sur Instagram, on peut voir des membres de son équipe qui regardent en direct le dévoilement des numéros gagnants, puisque le tirage a été, en principe, organisé sous la supervision des Loteries nationales du Mexique.

Au fur et à mesure que les numéros sont dévoilés, les gens filmés par Garza perdent leur calme et explosent finalement de joie quand la combinaison apparemment détenue par la mère est complète.



«Ça se peut pas», peut-on entendre dire Garza.

Dans une autre longue vidéo aussi publiée sur Instagram, la starlette se défend d’avoir voulu truquer le concours.

Elle assure que le processus était transparent et objectif.



«C’est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas savoir qui va gagner», a expliqué celle qui est présentement enceinte.

Elle ajoute qu’elle a des documents prouvant que le billet gagnant a été acheté le 21 octobre, soit une semaine avant le tirage du 26 octobre.

Lore Garza se dit également victime de la «cancel culture» puisque plusieurs personnes voudraient la voir échouer.



Elle dit aussi que si elle avait vraiment voulu truquer le jeu, elle aurait fait gagner quelqu’un de moins évident que sa propre mère.

Pour prouver sa bonne foi, elle se dit aussi prête à acheter un autre VUS à sa mère et recommencer le tirage de nouveau.

Mais pas question de donner le véhicule à quelqu’un qui n’a pas gagné la première fois, parce que «ça ne serait pas juste».



Au Québec, dans les concours du genre, on a toujours un règlement qui empêche les membres de la famille (ou les employés) de l’organisateur d’y participer.



C’est pas pour rien qu’on a ça...

