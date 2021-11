Sandrine annonce déjà sa rupture avec Sami de L'île de l'amour

C’est officiel, le couple O.G. de L’île de l’amour de Samy et Sandrine n'est plus.

Nous avons appris la nouvelle sur le compte Instagram de Sandrine, alors qu'elle a fait à peu près 17 stories pour expliquer plus ou moins clairement les raisons de sa séparation avec Samy.

Cette triste nouvelle laissera probablement plusieurs téléspectateurs déçus, eux qui avaient été nombreux à appuyer le couple.

Plusieurs fans de l'émission en voulaient même aux gagnants, Benji et Arielle, de ne pas avoir gardé Samuel et Sandrine dans la course pour la finale.

Finalement... peut-être que le couple gagnant savait déjà que Samy et Sandrine ne passeraient pas l'épreuve de la vraie vie...

On souhaite tout de même une bonne continuation aux deux célibataires.

Comme dirait Sandrine, c’est la vie genre.

