Une mannequin a couché avec 500 hommes et vise 500 autres avant ses 30 ans

Pour les fans de musique forte, les mots «Body Count» évoquent un légendaire groupe de cross-over-thrash métal mené par le rappeur Ice-T.

Par contre, pour les jeunes, l’expression a une tout autre signification.

En jargon Z, «Body Count» signifie le nombre d’individus avec lequel une personne aurait eu des relations sexuelles.

Et pour une Californienne de 24 ans dont le «Body Count» semble être ben important, le sien n’est vraiment pas assez haut.

Kazumi Squirts (on peut supposer que ce n’est pas le nom qui se trouve sur son certificat de naissance) souhaite avoir fait l’amour avec 1000 hommes avant de souffler ses 30 bougies.

La mannequin qui affirme faire des millions de dollars en créant du contenu pour son OnlyFans aurait déjà fait l’amour avec 500 messieurs, ce qui veut dire qu’il lui reste autour de 6 ans pour s’adonner au plaisir charnel avec 500 autres.

La jeune femme qui a déjà proclamé que le sexe était sa mission de vie fréquente les soirées échangistes dans le but d’augmenter son total. Squirts affirme même avoir déjà eu 50 partenaires différents dans une même soirée.

«Je trouve ça stimulant d’être capable de suivre mes pulsions sexuelles. Je veux retirer la stigmatisation associée à avoir un «body count» élevé.»

La mannequin a affirmé qu’elle se protège toujours et qu’elle se fait tester régulièrement.

Kazumi est très confiante: elle va réussir à atteindre son but sans problème.

«Je vais organiser un gros sex party et garder la 1000e position pour quelqu’un de bien spécial.»

Tant que tout le monde est majeur et consentant, et que tout le monde se protège, on lui souhaite bonne chance.

