Canada's Drag Race: la troisième saison est déjà confirmée

Il y aura une troisième saison à l’aventure «Canada’s Drag Race: que le meilleur gagne».

Crave a confirmé la nouvelle, mercredi, pendant que la plateforme propose en ce moment, chaque jeudi soir, les émissions de la deuxième mouture.

WENN.com Priyanka, reine de la première saison de Canada's Drag race.

C’est dans «Canada’s Drag Race» qu’on a fait la connaissance de Rita Baga, alias Jean-François Guevremont, lors de la première saison. Rita Baga est maintenant partout (voir photo ci-haut).

Les inscriptions pour la troisième saison sont d’ores et déjà ouvertes, en ligne.

Soulignons que l’émission est proposée partout dans le monde par le biais de la plateforme WOW Presents Plus de World of Wonder et bientôt au Royaume-Uni via BBC Three.

