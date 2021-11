Cette célébrité veut que vous offriez des «butt plugs» comme cadeau de Noël

Jouez hautbois, résonnez musettes! Il est maintenant temps de penser à l’être cher.

Qui dit naissance du petit Jésus dit nécessairement plongeon tête première dans l’effervescence du capitalisme à outrance, mais puisqu’on n’est plus en l’an 0, pas question de déposer de la myrrhe, de l’or et de l’encens sous le sapin de Noël.

Non, en cette époque tourmentée où les évolutions technologiques, les changements climatiques, les questions linguistiques et la gestion pandémique sont anxiogènes, il est beaucoup plus convenu d’offrir à ses proches du «bien-être».

Ce «bien-être» peut prendre différentes formes, mais pour l’actrice Dakota Johnson, il se manifeste sous la forme de bouchons à péteux.

Oui, celle qui a notamment joué dans Fifty Shades of Grey a récemment révélé à InStyle que les butt plugs peuvent constituer des cadeaux de Noël parfaits.



«Oh, je vais en mettre dans les bas de Noël de tout le monde. Me niaisez-vous? C’est le cadeau parfait. Tu penses que ton oncle n’a pas désiré toute sa vie avoir une plogue anale. Tu mens», a dit la comédienne de 32 ans.

Le bouche-péteux qu’elle a spécifiquement conseillé est celui nommé Cone, qui est produit par la compagnie Maude.

Image getmaude.com

Fait amusant: disponible en vert forêt, il ressemble à un sapin de Noël. Idéal donc, si le séjour sous le gui se prolonge charnellement ou si, à contrario, vous n’y avez croisé personne.



Il n’est guère étonnant que Dakota Johnson suggère d’acheter les jouets sexuels fabriqués par cette compagnie, puisqu’elle en est la co-directrice de création et une investisseuse.

Fascinée par les plaisirs procurés par les explorations dans l’endroit le plus sombre de notre corps, elle a également déclaré: «Je sais qu’il y a tellement de gens qui sont curieux à propos de ça, et vous savez, il y a tellement d’endroits dans l’anus qui sont des zones érogènes, que je crois que tout le monde devrait s’amuser à explorer».

«Comme pour les butt plugs qui sont tabous, les vibrateurs le sont également pour de nombreuses femmes. Et beaucoup de femmes ne peuvent pas avoir d’orgasme par le sexe de pénétration. Je pense que ce fait est de plus en plus connu. Il y a beaucoup de personnes à qui j’ai donné un vibrateur, et c’était souvent leur premier, et je crois que c’est une chose très cool à faire», a indiqué Johnson.

Image getmaude.com

«Je pense que c’est vrai que les gens ne veulent pas en acheter pour eux-mêmes. Premièrement, parce que ça s'appelle “butt plug” et que tout le monde est comme “Oh mon Dieu!, je ne veux pas voir ça sur mon relevé de carte de crédit”, mais les gens sont plus curieux qu’on pense».

À seulement 30 dollars américains, le Cone de Maude a un petit format qui est apparemment idéal pour les «débutants», qu’ils soient des hommes ou des femmes.



Dakota Johnson se joint donc à Demi Levato qui annonçait, elle aussi, récemment la mise en marché d’un jouet sexuel par une compagnie dont elle est actionnaire.

