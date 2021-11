«La fille de l’UQÀM» se moque d’Alexandre d’OD parce que ce dernier envisage poursuivre la production

Partie faire le tour du monde, Hélène Boudreau ne délaisse pas pour autant son intérêt pour les actualités québécoises.

Alors qu’en début de semaine, Alexandre (le candidat qui avait dû quitter l’aventure d’Occupation Double dans l’Ouest après une semaine, en raison de ses problèmes de comportement) s’est emporté contre la production de l’émission dans un long statut Facebook, Hélène Boudreau lui a clairement exprimé ce qu’elle pensait sur sa montée de lait.

Retour sur les événements.

Tout a commencé quand Alexandre a publié ce message:

Capture d'écran / Facebook Alexandre Poirier



«Bonsoir Messieurs dames sur Facebook j'aimerais savoir s'il y a des avocats qui peuvent me renseigner à savoir si il y a des mesures à prendre contre la production qui définitivement continu de faire comme si j'existe pas et la je commence à vraiment en avoir plein mon esti de cul pi je suis plus qu'en tabarnak laaaaa ! Fini de faire rire de moi sacrament», écrivait le l’ex-candidat, visiblement déçu de la façon dont il est traité.

Cependant, Hélène Boudreau, mieux connue sous le nom de «La fille de l’UQÀM», avait un conseil clair pour lui: passe à autre chose.

Capture d'écran / Facebook



«Câline, il ne sait pas à quel point ça coûte cher, des avocats .... En plus, j’ai vu les contrats d'OD .... Mettons qu’il peut n'avoir aucune chance et bien de l’argent de perdu, surtout s'il demande un avocat sur Facebook. Fais juste tourner la page xx», lui réplique-t-elle dans les commentaires sous sa publication.

On ne sait pas si Alexandre va écouter son conseil ou non, mais on pense qu’il devrait.

Mademoiselle Boudreau a eu des soucis légaux fort médiatisés au printemps, et elle s’en est admirablement tirée.

