Matthew McConaughey ne fera pas vacciner ses enfants

Matthew McConaughey, connu pour ses rôles marquants au cinéma ainsi que pour son attitude nonchalante, n'est pas si chill quand ça concerne ses enfants.

L’acteur oscarisé, qui est lui-même vacciné et qui a aussi participé aux efforts de sensibilisation aux vaccins du gouvernement américain, a affirmé mardi s’opposer fermement aux mandats de vaccination obligatoire en ce qui concerne les enfants.

La vedette de Dallas Buyers Club a aussi affirmé que ces trois jeunes enfants ne se feront pas vacciner. Du moins, pas pour l’instant.

«À ce point ci, je ne ferai pas vacciner les miens», a affirmé Matthew McConaughey à Andrew Ross Sorkin du New York Times.

«Je ne pourrais pas appuyer les vaccins obligatoires pour les jeunes enfants. J’ai encore besoin d’informations additionnelles.»

Le mois dernier, le Food and Drug Administration a approuvé l’utilisation du vaccin Pfizer BioNTech pour les jeunes de cinq à onze ans.

McConaughey, pour sa part, considère se présenter au poste de gouverneur du Texas pour remplacer le républicain Greg Abbott.

L’acteur de 52 ans a toutefois insisté que son hésitation face au vaccin ne vient pas de théories du complot. Il assure que sa famille et lui et sont très prudents et qu’ils se font tester régulièrement.

Dans une entrevue accordée à CNN, le Surgeon General Vivek Murthy a répondu aux propos de McConaughey.

«C’est une opportunité de protéger nos enfants», a affirmé le docteur, en ajoutant qu’il était naturel d’avoir des doutes et des craintes face à l'inoculation.

