Serge Thériault: le documentaire à son sujet rend hommage à ses proches aidants

Mais où est donc Serge Thériault? Comme plusieurs Québécois, les documentaristes Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe se sont posé cette question en constatant que le populaire comédien, qui souffre de dépression, avait totalement disparu du paysage médiatique. Dans leur film Dehors, Serge, Dehors, les deux réalisateurs donnent la parole à des proches de l’acteur qui tentent depuis des années de l’aider à sortir de sa torpeur.

L’idée de départ de Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe était tout simplement d’aller à la rencontre de Serge Thériault pour lui faire part de leur admiration et peut-être, éventuellement, réaliser un film sur lui. Mais en se présentant chez lui à l’été 2019, les documentaristes sont plutôt tombés sur sa conjointe, Anna, qui leur a appris que l’acteur de La petite vie, Ding et Dong et Gaz Bar Blues n’était pas sorti de chez lui depuis six ans, à la suite d’une grave dépression.

«Elle nous a dit que c’était impossible de rencontrer Serge, relate Pier-Luc Latulippe en entrevue au Journal. On a discuté avec elle et elle nous a parlé de sa vie, et de ce qu’elle vivait au quotidien. On l’a trouvée vraiment forte et très seule pour affronter cette situation. Après quelques rencontres avec elle, on lui a proposé de filmer son histoire parce qu’on était très touchés par son rôle de proche aidante.»

Proches aidants

Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe assurent que leur documentaire n’a pas été tourné à l’insu de Serge Thériault. L’acteur a approuvé le projet à condition de ne pas apparaître à l’écran. Même si l’on entrevoit sa silhouette à quelques reprises et qu’on l’entend parler brièvement à la fin du film, Dehors, Serge, Dehors est surtout construit autour d’entrevues réalisées avec les quatre anges gardiens qui veillent quotidiennement sur le comédien de 73 ans : sa conjointe, Anna Suazo, leur fille, Melina, et leurs voisins et amis, Robert et Jolande Racicot.

«Notre film porte sur les proches aidants, insiste Martin Fournier. On a voulu filmer ces gens sur lesquels on ne met jamais la lumière parce qu’on trouvait que c’était important de montrer leur réalité.»

Dehors, Serge, Dehors est présenté ce samedi aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal et prend l’affiche le 19 novembre.

