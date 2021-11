Salma Hayek a des fantômes dans sa maison et un «expert» les a vus

L’actrice, qui est l’affiche du film Les Éternels, a confié avoir appelé un expert.

Salma Hayek vit dans une maison hantée et elle a essayé de faire partir les fantômes présents dans sa maison à Londres.

L’actrice, qui est actuellement à l’affiche du film Les Éternels, a expliqué que certains membres du personnel avaient vu des choses étranges se passer dans sa demeure.

Elle a confié à Ellen DeGeneres dans son talk-show: «Certaines personnes ont entendu le piano jouer tout seul ou ont constaté que les lumières s’éteignaient et s’allumaient toutes seules. Mon mari ne croit absolument pas à cela.»

La star de 55 ans a aussi expliqué qu’elle avait dû faire appel à un expert afin de rassurer le staff.

Elle a partagé: «J’ai appelé quelqu’un pour rassurer psychologiquement les gens même s’il n’était pas certain qu’il y ait un fantôme. Alors qu’il allait de pièce en pièce, l’expert a vu une vieille femme et un enfant et le manager de la maison, qui ne croit pas à cela, a commencé à paniquer».

Valentina, la fille de Salma qui était présente dans le public lors de l’émission, a affirmé de son côté avoir vu deux fois des fantômes.

