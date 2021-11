Un bordel en Autriche offre la vaccination à ses usagers en échange d’un «30 minutes de plaisir»

On ne pourra pas reprocher à l’Europe de ne pas vouloir se sortir de la pandémie.

Un établissement sexuel d’Autriche tente de démontrer que les bordels ne sont pas que des endroits où la luxure prédomine en offrant la vaccination contre la COVID-19 en échange d’une «petite vite».

De quoi faire changer d’idées quelques coucous...

(CLIN D’ŒIL CLIN D’ŒIL)

Les utilisateurs de cette maison de joie en Autriche peuvent officiellement se faire vacciner en allant prendre un petit bain ou en se dégourdissant avec une charmante demoiselle.

Pour ceux qui ont besoin d’un message clair: le Funpalast à Vienne offre une séance de spa sexuelle avec «la fille de votre choix» si vous vous faites vacciner sur place.

Ça nous semble un peu ancien temps comme tactique, mais coudonc, si ça peut en convaincre un ou deux de se faire injecter le 5G dans le bras...

Le Funpalast a déclaré avoir démarré le projet lundi dernier pour augmenter les revenus après une baisse considérable en lien avec le faible taux de vaccination de ses clients.

Seulement 65% de la population autrichienne est doublement vaccinée. Et, comme au Québec, pour les récalcitrants, les restaurants, les salles de spectacles et les bordels sont interdits.

Pour les intéressés, un aller-retour Montréal-Vienne revient à peu près à 1 200$ et vous aurez besoin de 8h pour vous y rendre.

Vous pouvez vous y faire vacciner entre 16h et 22h, du lundi au vendredi, et vous pouvez amener votre enfant de 14 ans et plus avec vous!

Quelle étrange fin d’article.

