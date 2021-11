Will Smith voudrait avoir 25 femmes dans son harem

L’acteur Will Smith fait des révélations étonnantes dans son autobiographie Will.

Dans son livre disponible depuis ce mardi, l’acteur de 53 ans se livre à une série de confidences toutes plus surprenantes les unes que les autres.

Il mentionne notamment qu’après avoir eu le coeur brisé à la suite de sa rupture avec Jada Pinkett Smith en 2011, il a consulté un shaman afin d'essayer l’ayahuasca et de faire guider dans les visions qu’il expérimenterait.

«Je flottais dans l’espace. J’étais à des trillions d’années-lumières de la Terre», écrit-il.



Pendant son «voyage», il affirme avoir ressenti, derrière lui, une «femme invisible» qu’il appelle «Mère».

«Je peux vous dire qu’elle ne quittera jamais», indique Smith à son sujet.

Ayant vraisemblement apprécié son expérience psychédélique avec «Mère», il prétend avoir réessayé l’ayahuasca 13 autres fois, dont 8 où il a ressenti une fois de plus la présence de la «femme invisible».

Il détaille également de quelle façon sa relation avec Jada Pinkett a pris fin, lors d’une fin de semaine en amoureux pour célébrer le 40e anniversaire de cette dernière et où il avait organisé toute une mise en scène qui culminait avec une prestation de la chanteuse préférée de Jada, Mary J. Blige.

Il explique qu’ils ne «voulaient pas divorcer», mais qu’ils avaient besoin de temps chacun de leur côté, en précisant que le fait de devoir combler les besoins l’un de l’autre constituait un «modèle de relation vampirique».



C’est toutefois lorsqu’il raconte qu’il a consulté une experte en sexualité tantrique qu’il dévoile les choses les plus étonnantes à son sujet.

La première question que la conseillère Michaela Boehm lui a posée était: «Qu’est-ce qui te rendrait heureux?»

«Je voudrais avoir un harem», a candidement répondu Smith.

L’experte lui a alors demandé qui il souhaiterait en voir faire partie.

Il a nommé Halle Berry et la ballerine Misty Copeland, ce que Boehm ne trouvait pas suffisant pour constituer un harem.

Elle aurait ouvert son ordinateur portable et lui aurait «montré des vidéos et des conférences TED Talk de certaines des femmes les plus dynamiques et talentueuses de partout sur la planète».



Smith et sa conseillère se seraient ensuite entendus sur une liste de 25 femmes, qui ne sont pas toutes nommées dans son ouvrage.

On connaît la suite: Jada Pinkett et lui se sont réconciliés, et ont repris une relation plus ou moins basée sur la monogamie. Moins, en fait...

On sait déjà que madame a eu une aventure avec le chanteur August Alsina, mais peut-être que le beau Will, de son côté, cherche aussi à aller séduire les 25 femmes sur sa liste...

Qui sait?

