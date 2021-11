Will Ferrel et Ryan Reynolds font une surprise à Jimmy Kimmel et Jimmy Fallon

Will Ferrell et Ryan Reynolds ont décidé de se payer la tête de Jimmy Kimmel et Jimmy Fallon en interchangeant leur place dans les deux talk-shows. Nul besoin de vous dire que les animateurs étaient vraiment surpris.

Will Ferrell était censé se rendre sur le plateau de Jimmy Fallon mercredi soir pour promouvoir sa nouvelle minisérie The Shrink Next Door le mettant en vedette aux côtés de Paul sur Apple TV.

Au lieu de cela, c’est Ryan Reynolds qui s’est assis au côté de l’animateur. Le semi-dieu canadien a offert au public une entrevue dont lui seul a le secret.

«Will m’a dit qu’il avait besoin d’un coup de main parce qu’il allait avoir du retard. Je venais de coucher les enfants alors je me suis dit pourquoi pas. Il devrait arriver dans .... Jamais, alors on ne peut pas commencer», a-t-il lancé en débutant.

«Jimmy, je te le dis d’avance, pas de question personnelle... Le sexe est vraiment bien entre Blake [Lively] et moi, mais s’il vous plaît Jimmy, pas de question personnelle», ajoute le Canadien.

De son côté, Jimmy Kimmel attendait Reynolds pour discuter de son nouveau film Red Notice avec Dwayne Johnson et Gal Gadot.

Vous comprendrez qu’il fut un peu surpris de voir Will Ferrell débarquer en pyjama.

L’acteur de 54 ans a décidé de faire la promotion du film de Reynolds à sa place. C’est à mourir de rire !

Ferrell nous a d’ailleurs fait un petit clin d'œil sur les dernières élections canadiennes.

De leurs côtés, les deux animateurs ont quand même pris le temps de rire ensemble de la situation.

LOL hein!

