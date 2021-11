Chanteurs masqués: les 6 candidats restants et nos théories sur leur identité

Les semaines passent et le nombre de participants encore masqués réduit comme beurre au soleil (genre).

Voici les 6 chanteurs restants et nos grandes théories:

L’Orignal de métal

Hypothèses des enquêteurs: Dave Morissette, George Laraque, Jean-Michel Anctil, Dominic Paquet

Théorie du Sac: Mario Tessier, Martin Cloutier

Le Harfang des noces

Hypothèses des enquêteurs: Julie Masse, Patsy Gallant, Céline Dion

Théorie du Sac: Kim Richardson, Lulu Hugues, Sylvie Desgroseillers

Les Inséparables

Hypothèse des enquêteurs: René et Nathalie Simard, René Simard et Marie-Josée Taillefer, Julie Masse et Corey Hart

Théorie du Sac: Julie Masse et Corey Hart, René et Nathalie Simard (on est pas vraiment originaux là-dessus)

Le Papillon

Hypothèse des enquêteurs: Florence K, Virginie Fortin, Ariane Brunet, Alicia Moffet, Ludivine Reding

Les théories du Sac: Ludivine Reding, Catherine Brunet, Virginie Fortin

L'Agrile du frêne

Hypothèses des enquêteurs: Patrick Huard, Louis-François Marcotte, Mario Tessier, Garou

Les théories du Sac: Richard Petit, Bruno Pelletier, Fabien Cloutier, Boum Desjardins

La Dinde noire

Hypothèses des enquêteurs: Benoît McGinnis, René Simard, Charles Lafortune, Michel Barrette, Corneille

Les théories du Sac: Jason Roy-Léveillé, Jérôme Couture

On a ben hâte de voir la binette de tout le monde. Lâchez pas vous êtes ben bons.

