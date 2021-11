On a regardé le retour de JMP à la télé et voici 10 choses qu’on a vues

Jean-Marc Parent faisait son grand retour à la télé dimanche soir, avec la première d’une série d’émissions spéciales appelées simplement JMP sur les ondes de TVA.

Comme on avait bien apprécié ses lives sur Facebook pendant le grand confinement de l’année dernière, on avait hâte d’y revoir la belle binette dans notre bel écran de télévision comme dans l’ancien temps.

Voici 10 affaires qui ont marqué le retour de l’humoriste à’tivi:

1. Son style vestimentaire n’a pas changé. Il est toujours vêtu d’une chemise noire juste un peu trop grande.

#ClassiqueJeanMarc

2. L’émission a été enregistrée au Manège militaire de Québec.

3. On a appris que le flashage de lumière est né parce que dans le temps de L’heure JMP, il ne savait pas trop comment gérer le fait d’être à la télé. Il était habitué aux salles et ne savait pas quoi faire, alors une fois, il a invité tout le monde à flasher les lumières avec lui... et vous connaissez la suite.

4. Il travaille encore avec ses mêmes techniciens et amis depuis 25-30 ans, et ils étaient tous là.

5. Il a raconté qu’il a eu 2 doses d’AstraZeneca (et ce bout-là était pas mal rigolo).

6. Il a eu quelques bons moments d’intimité avec la caméra parce que son réalisateur lui a dit «de ne pas oublier qu’il était de retour à la télé».

7. On a retrouvé le bon Jean-Marc qui partait sur des impros de plusieurs minutes, dont le moment où il a présenté ses boîtes de son en boostant le volume à 115 décibels alors que Sandstorm de Darude jouait.

8. Il n'est pas allé en Floride pour la première fois en 30 ans l’hiver dernier. «J’ai eu peur de l’opinion publique. Hey, ils ont appelé Jocelyne Cazin à peu près 8 fois. Je me disais... laissez-la tranquille!»

9. Il a été aux premières loges de l’enseignement en vidéoconférence, parce que sa conjointe est prof. Ses anecdotes à ce sujet nous ont donné un des moments forts de la soirée.

10. Patrick Normand est apparu dans la foule vers la fin du spectacle. «T’es venu voir un clown en show?», lui a lancé Jean-Marc. Patrick a saisi un micro tendu par un technicien et a raconté un bon souvenir: «On a fait le Forum ensemble une veille du jour de l’an... ça reste un des peak de ma carrière!»

