5 vraies choses que Britney Spears peut faire maintenant qu’elle s’est libérée de sa tutelle

BRITNEY EST ENFIN LIBRE!

En effet, vendredi dernier, un tribunal de Los Angeles a donné raison à Britney Spears en la libérant de la tutelle qui lui était imposée depuis 13 ans.

En septembre dernier, une cour avait retiré la tutelle à son père, Jamie Spears, qui contrôlait la vie de sa fille et ses finances depuis 2008, alors qu’elle souffrait de troubles psychologiques.

Cette tutelle a été décrite par plusieurs, dont la principale intéressée, comme exagérée et abusive.

Voici donc cinq vraies choses que la princesse de la pop ne pouvait pas faire jusqu'à vendredi dernier:

1. Retirer son stérilet

L'été dernier, Britney Spears a confirmé qu'on lui avait interdit de retirer ce dispositif de contraception intra-utérin. Elle avait raconté que son équipe ne lui permettait pas d'aller voir un médecin pour faire enlever son stérilet.

«Je mérite d’avoir les mêmes droits que n’importe qui en ayant un enfant et une famille», avait-elle lancé à une juge.

2. Agrandir sa famille

L’un ne va pas sans l’autre: maintenant qu’elle peut retirer son stérilet, la pop star pourra finalement réaliser son souhait d’agrandir sa famille.

Britney Spears a eu deux garçons (16 et 15 ans) avec son ex-mari, le chanteur Kevin Federline, qui en a maintenant la garde légale.

3. Se marier

En septembre dernier, la vedette américaine a annoncé s’être fiancée à son amoureux Sam Asghari, un coach sportif de 27 ans qu’elle a rencontré lors du tournage d’un vidéoclip en 2016.

Aucune date officielle n’a encore été annoncée pour son mariage. La chanteuse derrière les succès Toxic et ...Baby One More Time a annoncé que Donatella Versace allait concevoir sa robe de mariage.

4. Contrôler ses finances

Depuis 2008, c’est son père Jamie et une tutrice professionnelle, Jodi Montgomery, qui contrôlait la fortune de la chanteuse, laquelle est évaluée à plus de 60 millions $.

WENN.com Le père de Britney Spears, Jamie Spears

Selon des documents consultés par le New York Times, Jamie Spears a refusé que sa fille redécore sa cuisine, jugeant que les travaux étaient trop coûteux.

L’avocat de Britney Spears, Mathew Rosengart, a décrit le père de Britney comme un «homme cruel, toxique et abusif», et il a demandé au tribunal d’ouvrir une enquête sur sa gestion des affaires de sa fille.

5. Fréquenter qui elle veut

Toujours selon les documents du New York Times, le père de Britney Spears avait une telle mainmise sur sa fille qu’«elle ne pouvait pas se faire d’amies sans son consentement».

− Avec les informations de l'AFP

