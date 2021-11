Adele se confie sur sa perte de poids à Oprah, en plus d'évoquer la mort de son père et ses échecs amoureux

La chanteuse anglaise s’est confiée dans une interview à Oprah Winfrey.

Celle qui a récemment collaboré avec Xavier Dolan pour le tournage de son vidéoclip Easy On Me a une fois de plus abordé le sujet de sa spectaculaire perte de poids.

C'est après avoir souffert d'anxiété à la suite de l'échec de son mariage que la chanteuse a embauché un entraîneur pour l'aider à mettre au point un programme d'exercice physique.

«J'avais tellement confiance en lui. Et quand je travaillais avec lui, j'avais moins d'anxiété. Je ne me souciais même plus de mon poids, et plus, en faisant cela, ça m'a aidé avec plein d'autres choses», a indiqué Adele.

Quand Oprah lui a fait remarquer que certaines de ses admiratrices se sont dites «choquées» ou «abandonnées» par leur idole après sa perte de 100 livres, Adele a répondu: «Je ne suis pas choquée ni abattue par cela parce que mon corps a été objectifié tout au long de ma carrière. Il a toujours été trop gros ou trop petit. Je suis toujours belle ou je ne le suis pas.»

«Ce n'est pas mon travail de valider comment les gens se sentent à propos de leur corps. Je me sens mal que ça a fait que des gens se sont mal sentis. Mais ce n'est pas mon travail. J'essaie de remettre ma propre vie sur les rails. Je ne peux pas en prendre plus sur mes épaules», a-t-elle ajouté.

Adele a aussi révélé s’être réconciliée avec son père alcoolique peu de temps avant qu’il ne décède d’un cancer en mai dernier.

La chanteuse anglaise, qui dévoilera son nouvel album 30 en fin de semaine, s’est confiée à Oprah au sujet de Mark Evans, son père, qui l’a abandonnée à l’âge de trois ans.

Elle a déclaré: «Mon père ne faisait aucun effort et n’était pas là pour moi. Mais j’ai compris que c’était à cause de l’alcool. L’alcool l’a emporté».

La star anglaise est également revenue sur son divorce de Simon Konecki et sur le moment où elle s’est sentie «embarrassée« en comprenant que cette relation était vouée à l’échec.

Elle a confié: «Je prends le mariage très au sérieux et je pense que c’est comme cela qu’il faut le prendre. Quand on a des enfants, il faut rester ensemble. J’étais très déçue pour mon fils et envers moi-même. Ces deux dernières années ont été très dures».

Adele et son père se sont embrouillés en 2011 et ne se sont réconciliés que quelques temps avant le décès de Mark.

Nouvelles pièces

Elle a aussi profité de l'occasion pour interpréter trois nouvelles chansons issues de son album très attendu 30.

La diva a effectivement chanté I Drink Wine, Hold On, et Love is a Game pour l'émission intitulée Adele: One Night Only sur CBS.

Avec Oprah, elle a de plus évoqué le processus créatif derrière son nouvel album, les anecdotes qui se cachent derrière ces nouvelles chansons, ainsi que sa vie après son divorce et son rôle de mère.

Par ailleurs, Adele a récemment admis avoir eu jadis peur que ses anciens partenaires n'offrent des informations sur elle a la presse, s'avouant rassurée que cela ne se soit jamais produit.

La chanteuse est actuellement en couple avec Rich Paul depuis son divorce de Simon Konecki, et elle a désormais admis se sentir chanceuse qu'aucun de ses anciens partenaires n'ait jamais partagé des choses privées avec les médias à son sujet.

Elle a confié dans les colonnes du magazine Rolling Stone: «Tout le monde est quelqu'un ou tout le monde veut être quelqu'un. J'ai eu de la chance, personne n'a jamais vendu une histoire sur moi. Je crois que ça pourrait vraiment arriver.»

La chanteuse a également avoué qu'il avait été impossible pour elle de rencontrer des gens juste après son divorce car sa célébrité donnait du fil à retordre à ses amis lorsqu'ils voulaient lui faire rencontrer quelqu'un.

La star a poursuivi: «Vous ne pouvez pas m'organiser un rendez-vous à l'aveugle. Comment ça va fonctionner? Il y aura des journalistes dehors et quelqu'un appellera un magazine de ragots.»

