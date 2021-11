Le couple gagnant de l'île de l'amour se sépare et ça serait pour une histoire d'infidélité

La dégringolade des couples sortants de l’île de l’amour continue alors que les grands gagnants de la première saison annoncent qu’ils ne forment déjà plus un couple. Le petit Benjamin aurait peut-être joué les mauvais garçons...

Benjamin et Arielle viennent tout juste de revenir au Québec, et on peut dire que leur retour ne les a pas rapprochés.

Dans une série de story Instagram, c'est d'abord Benjamin qui a annoncé la séparation à ses abonnés.

«Le retour à la réalité est vraiment différent de ce qu’on a vécu à l’île de l’amour. On continue de super bien s’entendre et se voir quand même [...] On se voit toujours entre insulaires, on s’aime tous», a-t-il expliqué.

De son côté, Arielle a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux quelques heures plus tard, mais disons que le ton était pas mal moins léger que celui de Benji boi.

La belle insulaire explique que Ben serait retourné voir son ex-copine dès son retour au Québec, et qu'elle n'était pas au courant.

Arielle aurait confronté son chum, qui lui a dit de ne pas s’inquiéter...

Arielle a mis ceci en story

Pour tous les détails de l'histoire, visionnez les stories sur son compte Instagram:

Vous constaterez aussi que toutes les photos de Benjamin ont disparu du compte de la gagnante qui dit vivre des moments difficiles depuis la séparation. «L'amour que j'avais là-bas était vrai...» Arielle invite quand même les gens à ne pas s'acharner contre son ancien copain. «Pas d'acharnement. Faites-le pour moi. Il a fait une erreur, c'est intolérable, mais tant pis.»

Dans tous les cas, on tient juste à vous dire que, contre toute attente, il ne reste que le couple de Marek et Jade qui semble encore en vie!

Incroyable!

On verra bien dans une semaine.

