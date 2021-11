Louis T ridiculise les admirateurs d’Éric Duhaime dans un nouveau numéro

L’humoriste Louis T est revenu sur l’histoire d’Éric Duhaime qui prend sa douche avec son père.

Comme l’explique Louis T au début de son sketch enregistré au Bordel Comédie Club, une entrevue où Éric Duhaime mentionne qu’il lui arrive encore à l’occasion de prendre sa douche avec son père a récemment refait surface.

• À lire aussi: Marc Labrèche incarne Justin Trudeau et Éric Duhaime, et c'est à mourir de rire

Cette étrange affirmation a intrigué pas mal de gens, qui ont tous eu de drôles d’images en tête.

Louis T est évidemment une de ces personnes et, comme il l’a mentionné sur Facebook, quand on essaie de prendre une douche à plusieurs, on rencontre généralement certains problèmes.

C'est même pas une question d'intimité ou de pudeur, ma blonde et moi n'arrivons pas à être en même temps sous le jet d'... Publié par Louis T sur Mercredi 27 octobre 2021

• À lire aussi: La députée Claire Samson s'allume une cigarette en plein direct à côté de son chef Éric Duhaime

Et c’est cette publication, qui lui a valu une panoplie de visites virtuelles de la part d’admirateurs du chef du parti Conservateur du Québec, qui a finalement inspiré le numéro suivant:

Eric Duhaime et sa douche :) Publié par Louis T sur Vendredi 12 novembre 2021

Faque, c’était pas une douche avec un jet double finalement...

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s