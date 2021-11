Wyclef Jean sur le party échappe violemment le président de Jaguar par terre

Quand un homme adulte s'assoit sur les épaules d'un autre homme adulte dans le cadre d’un party, ça ne peut que mal finir.

C’est exactement ce qui est arrivé quand une vedette de la musique a essayé de faire le comique en juchant le président d’une grosse compagnie sur ses épaules lundi soir.

L’incident s’est produit au Range Rover Leadership Summit, où Wyclef Jean avait été invité en guise de divertissement. Et il n'a pas déçu.

Dans une vidéo obtenue par TMZ, on peut voir l’ex-membre des Fugees en train de faire le party avec Joe Eberhardt, le président de Jaguar Land Rover. La paire avait tellement du fun qu’à un moment donné, Jean a pris l’homme d’affaires sur ses épaules en dansant sur l’air de Your Love du groupe The Outfield.

Par contre, ça c’est corsé quand Wyclef a essayé de déposer Eberhardt par terre. Il l'a plutôt projeté violemment au sol tête première, avant d’ensuite tomber sur lui.

Dans la vidéo, on voit ensuite Eberhardt visiblement secoué par la chute.

Pour sa part, Wyclef n’a pas eu l’air trop fier de son coup.

Heureusement, personne n’a été trop sévèrement blessé. En espérant que WJ ait appris sa leçon...

