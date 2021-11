Un joueur de soccer canadien triomphe en se garochant dans un banc de neige et ça devient viral

À tous ceux qui ont déjà dit que le soccer n’était pas un sport où les Canadiens ont du succès, vous pouvez aller faire un tour là le soleil ne brille jamais.

Pendant que notre équipe de hockey ne fait que nous décevoir à Montréal, on peut se ranger derrière nos représentants canadiens du ballon rond, puisque l’équipe est maintenant en première position dans son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2022.

• À lire aussi: Une joueuse de soccer du PSG organise une attaque à coup de barre de fer sur sa coéquipière

• À lire aussi: 17 moments qui auraient mérité une médaille aux J.O. de Tokyo 2020 (2021)

Le gain historique du Canada contre le Mexique en qualification de la Coupe du Monde par la marque de 2 à 1 hier soir nous a donné droit à un beau moment de fierté trèèèèèèès canadienne.

Sortons nos tuques de poil et nos chemises à carreaux, partons à dos de caribous et célébrons notre équipe de soccer de la façon la plus canadienne qui soit: en se garochant dans un banc de neige.

❄️Le froid ne nous arrête pas, on est fait forts ❄️



🌟 ⚽️ 🌟



☃️Un peu de neige n’arrête pas #ÉquipeCanada à Edmonton 💪



Victoire de 2-1 face au Mexique😤



Le Canada🇨🇦 au 1er rang des Qualifications de la Concacaf pour la Coupe du monde 🙌pic.twitter.com/IzXugkkrGm — Équipe Canada (@Equipe_Canada) November 17, 2021

L'extrait assez inusité (c'est quand même rare du soccer dans la neige) (ben mettons de la vraie neige qui fait des bancs de neige, pas quelques flocons qui retardent un match dans le nord de la France) a bien fait rire les amateur de foot.

On vous conseille de suivre le soccer pour le restant de la saison! Non seulement les gars donnent un effort constant, mais ils gagnent leurs matchs, pas comme les plus ou moins Glorieux.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s