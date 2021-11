Agression à la barre de fer: la coéquipière de la victime est innocentée et un possible amant sous enquête

On connaît maintenant plus détails sur l’agression de la joueuse du PSG Kheira Hamraoui, et finalement ce ne serait pas l’œuvre de sa coéquipière Aminata Diallo, mais peut-être plutôt une histoire de cœur qui a mal tourné.

Ça ressemble quand même un peu à Tonya Harding (ou pas).

Kheira Hamraoui a été attaquée à coups de barre de fer mercredi dernier devant son appartement.

Jusqu’à présent, toutes les pistes semblaient se diriger vers sa coéquipière Aminata Diallo qui aurait pu orchestrer l’attaque afin de prendre sa place sur le terrain.

Après avoir été en détention et interrogée pendant 35 heures, la joueuse Diallo a finalement pu retourner chez elle, mise hors de cause.

Mourad Battikh, avocat d'Aminata Diallo: "ma cliente est définitivement mise hors de cause" pic.twitter.com/W54Dsdr5jI — BFMTV (@BFMTV) November 16, 2021

Les deux joueuses se seraient d’ailleurs parlé depuis l’incident et se seraient confiées sur l’attaque.

«Nous avons entendu la même chose. Les mots homme marié ont été dits et nous les avons très bien entendu», a déclaré Hamraoui.

Ce nouvel indice dans l’enquête a ouvert la porte vers une possible histoire de cœur qui aurait mal tourné entre la joueuse du PSG Kheira Hamraoui et un ex-amant qui était marié.

«Je n’ai jamais eu de relation avec un homme en couple», s’est-elle défendu aux policiers.

AFP

Cette théorie semble de plus en plus plausible puisque quelques moments après son attaque, Kheira Hamraoui a passé un coup de fil à l’ancien joueur de soccer international Éric Abidal.

Là où ça devient intéressant: Abidal est marié!

Hamraoui aurait alors demandé à Abidal, devant Diallo notamment, «si sa femme serait capable de s’en prendre à elle».

AFP

Évidemment, Abidal aurait déclaré que sa femme ne pourrait jamais faire un geste comme cela.

Le couple Abidal sera d’ailleurs interrogé par la police dans les prochains jours.

Comme dans un film

Cette histoire pourrait probablement être le sujet d’un film dans les prochaines années. La police a déclaré qu’avant l’agression, les joueuses du PSG Marie-Antoinette Katoto, Grace Geyoro Sakina Karchaoui et Aminata Diallo ont reçu des appels d’un prétendu ex de Hamraoui.

Celui-ci aurait déclaré vouloir se venger de tous les torts que la joueuse de 31 ans lui aurait causés.

Est-ce qu' Éric Abidal a voulu faire taire une aventure? Est-ce sa femme qui a voulu se venger? Est-ce que Kheira Hamraoui ne dit pas toute la vérité sur son passé? Connaît-elle le secret des reptiliens qui contrôlent la Terre et ces derniers ont-ils voulu la faire taire?

Plus de détails dans le prochain épisode de CSI Paris: l’attaque du ballon rond!

