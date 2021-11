Une femme lance sa soupe chaude au visage d’une employée de restaurant lors d’une altercation verbale

La vidéo d’une femme qui envoie son potage au visage de la caissière d’un restaurant est devenue virale pendant la dernière semaine.

Les images, captées au restaurant Sol de Jalisco de Temple (Texas), montrent l’altercation verbale qui s’est produite le 7 novembre dernier, entre l’agresseuse à la soupe et la victime, Jannelle Broland.

Pendant la discussion animée, on peut voir les esprits s’échauffer rapidement, avant que la cliente n’explose de rage et balance sa soupe chaude au visage de son interlocutrice.

Après quelques jours de recherche, la police de Temple a finalement réussi à mettre le grappin sur la femme en cause dans cette agression.

Amanda Martinez, 31 ans, a été appréhendée alors qu’elle circulait sur l’autoroute 317, et elle a ensuite été conduite à la prison du comté de Bell.

De son côté, la victime a raconté sa version des faits au Daily Mail.

Elle a expliqué que Martinez avait d’abord téléphoné pour se plaindre que sa soupe était tellement chaude qu’elle avait fait fondre le couvercle de plastique de son emballage.

Incapable de faire entendre raison à la cliente qui l’insultait au téléphone, Broland a fini par raccrocher, avant d’avoir la surprise de revoir Martinez se pointer le bout du nez à son comptoir quelques minutes plus tard.



«Chaque fois que je lui mentionnais qu’on pouvait la rembourser ou lui offrir un plat de substitution gratuitement, elle me coupait la parole et continuait à dire: “C’est cri**ement ridicule” ou encore “Regarde cette merde”», a déclaré l’employée.

Elle a aussi ajouté qu’elle s’était sentie comme si elle avait été aspergée de poivre de cayenne, puisque la soupe était très épicée.

Elle n’a cependant pas subi de blessure physique sérieuse.



Psychologiquement, par contre, elle s’est dite traumatisée.

«J’ai senti mon âme se briser quand j’ai compris que quelqu’un pouvait faire quelque chose d’aussi horrible et ensuite en rire.»

