L'homme qui possède le plus gros pénis au monde révèle qu’il est très en demande auprès des célébrités

Jonah Falcon, l’Américain qui prétend posséder l’engin le plus massif sur Terre, était de passage, ce jeudi, à une émission de type «Salut bonjour» britannique.

Invité à This Morning, l’homme à la verge de 13,5 pouces a longuement discuté avec les animateurs Phillip Schofield et Josie Gibson des hauts et des bas de posséder l’organe le plus imposant des quelque 4 milliards d’être humains masculins.

Une des portions les plus intéressantes de son entrevue est survenue lorsque la co-animatrice lui a demandé: «On a entendu dire que tu as eu quelques partenaires à Hollywood. Je sais que tu ne peux pas les nommer, mais en as-tu eu plusieurs?»



«Pour tout dire, une bonne majorité d’entre eux sont juste très connus. Ils ne sont pas nécessairement d’Hollywood», a expliqué le propriétaire de la plus impressionnante quéquette de l’univers connu.

«En fait, une bonne partie d’entre eux vient des îles britanniques.»

Ce à quoi Schofield a répondu: «Mais comment vous contactent-ils?»



Eh bien, c’est apparemment par «des amis d’amis» que celui dont le membre a réellement le format d’une aubergine parvient à pénétrer les cercles les plus restreints.

«Mais ce n’est pas un peu triste de savoir que les gens ne veulent seulement que regarder...», s’est enquéri le co-animateur.

Falcon n’a pas fourni de réponse claire à cette question et a plutôt expliqué que ses interlocuteurs s’intéressaient le plus souvent à ses yeux, qui sont très verts.

Dans une autre entrevue accordée au Sun, il avait déjà évoqué ses aventures avec des célébrités.

«Oui, j’ai déjà couché avec des vedettes, incluant des nominés et des gagnants aux Oscar. Mais je ne peux pas en parler.»

«Je ne peux même pas dire s’il s’agissait d’hommes ou de femmes. C’est une liste très limitée alors je ne veux pas vous donner trop d’indices. Ce n’était pas Meryl Streep. C’est tout ce que je peux vous dire», avait alors déclaré le personnage à l’entre-jambe gargantuesque.

«C’est un vrai honneur quand des acteurs et des actrices porno me disent que j'ai la plus grosse qu’ils ont jamais vu. Vous devez vous souvenir qu’ils en ont vu beaucoup, alors ils savent.»

