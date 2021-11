Un sosie de Drake affirme qu'il l'a autorisé à donner des concerts sous son nom

D'après lui, le rappeur a donné son feu vert.

Un sosie de Drake qui se fait appeler «Fake Drake» a déclaré que le rappeur l'a autorisé à se faire passer pour lui.

Lors d'une interview avec No Jumper, «Fake Drake», aussi connu sous le nom d'Izzy, a admis qu'il a pu donner des concerts en se faisant passer pour la star, des promoteurs allant jusqu'à lui verser des sommes vertigineuses pour apparaître lors d'évènements. Ils ont également accepté de financer ses déplacements et son logement.

«Les gens m'envoient des messages pour me demander de venir à leurs évènements», a expliqué Fake Drake. «Ils me disent "On ne peut pas payer Drake car il est trop cher." Je fais mon propre truc, vous savez. C'est tout ce que je vais dire.»

Interrogé quant au vrai Drake et son opinion sur la situation, Fake Drake a répondu que celui-ci était au courant et lui a même donné sa bénédiction.

Lorsqu'un hôtel a eu peur d'offenser le rappeur en accueillant son sosie, Izzy a effectivement contacté l'artiste directement et celui-ci aurait affirmé que ce sosie ne le dérangeait pas. Drake aurait même lancé: «Laissez-le se faire de l'argent.»

Malgré les propos de Izzy, Drake n'a pas encore évoqué la situation publiquement.

