Une jeune femme avale son AirPod par inadvertance et le rejette par les voies naturelles

Les vidéos TikTok de Carli Bellmer sur son petit incident gastrique sont devenues virales.

Une Américaine de 27 ans, Carli Bellmer, affirme qu’elle a mangé par accident l'un de ses écouteurs sans fil, et que ce dernier est ressorti à l’autre extrémité de son corps après un parcours intestinal aussi sinueux que fascinant.

Elle a raconté son histoire dans une vidéo TikTok qui cumule à présent 2,6 millions de vues.

«J’allais me mettre au lit et j’avais un ibuprofène 800 dans une main et mon cr**se d'AirPod – mon écouteur de gauche – dans l'autre main», explique la jeune femme.

Elle se serait alors envoyé l'AirPod dans le gosier, en l’accompagnant d’une bonne gorgée d’eau.

«C’est alors que j’ai réalisé que ce n’était pas l'ibuprofène», ajoute-t-elle, en sanglots. «Je suis tannée d’essayer de vomir. Il ne sort pas. Je capote ben raide.»

Évidemment, plusieurs personnes ont mis en doute la véracité de l’histoire, arguant que cela pouvait très bien être un récit inventé juste pour faire sensation sur internet.



L'un des commentateurs sous sa vidéo a cependant émis l’hypothèse qu’il était possible de confondre un AirPod avec une grosse pilule.

«À sa défense, les ibuprofènes 800 sont vraiment énormes, alors ils peuvent ressembler à un AirPod si tu es distrait», a écrit cette personne.

Dans une autre vidéo de suivi, Carli Bellmer affirme avoir subi une radiographie qui a confirmé que l’écouteur aventurier avait quitté son for intérieur par les voies de sortie naturelles du corps humain.

«J’ai eu le sentiment qu’il était sorti. Je ne l’ai pas récupéré, mais je sais qu’il est sorti. Je sais qu’il était dans mon estomac et qu’il ne l’est plus maintenant», a dit celle qui exerce le métier d’esthéticienne.



Elle prétend également que l'AirPod stomacal a été en mesure d’enregistrer un message vocal pendant qu’il était à l’intérieur d’elle-même.



Elle a partagé ce message dans une troisième vidéo.



On vous conseille donc de redoubler de prudence lors des nombreux moments où vous avez un AirPod dans une main et une grosse pilule dans l’autre.

Dans un autre ordre d’idées, on trouve que cette histoire aurait été encore meilleure si la jeune femme s’était mis une pilule dans l’oreille avant de réaliser son erreur.

