Adele révèle pourquoi elle a refusé de porter une robe sans manches pour Vogue

Adele a révélé pourquoi elle avait refusé de porter une robe sans manches lors de la séance photo pour la couverture du magazine Vogue.

La chanteuse anglaise, qui a dévoilé son nouvel album nommé 30 ce vendredi, a confié qu’elle a dû totalement changer sa garde robe après avoir perdu 45 kilos. Pour autant, la star anglaise admet ne pas aimer certaines parties de son corps comme ses mains ou ses pieds.

Elle a confié à Candice Carty-Williams pour le magazine THE FACE: «J’adorais porter des robes mais maintenant je ne les porte plus car je me sens bizarre dedans. J’ai dû me débarrasser de beaucoup de vêtements auxquels étaient attachés des souvenirs. Pour certains éléments, rien ne change mais pour d’autres, j’ai l’impression que mon corps n’aime pas».

Elle a ajouté: «Pour la couverture de Vogue, ils ont essayé de me faire porter une robe sans manches. Je leur ai dit: "Je ne montre pas mes bras ! Hors de question !" Je n’ai jamais aimé mes bras et je ne les aimerai jamais».

En plus d’avoir changé toute sa garde robe, Adele voit ses bijoux glisser de ses doigts.

Elle a expliqué: «Il y a tellement de bijoux que je ne peux plus mettre. Personne ne te dit cela quand tu perds du poids. Mes bagues ne tiennent plus. J’en ai eu certaines pour mon 21ème anniversaire et elles ne me vont plus!»

