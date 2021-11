Déclaré mort, un homme se réveille dans un congélateur mortuaire après sept heures

Impliqué dans un accident de la route et déclaré décédé, un motocycliste a causé toute une frayeur à sa famille et aux médecins lorsqu’il s’est avéré toujours en vie sept heures plus tard.



Vendredi dernier, Srikesh Kumar avait été transporté dans un état critique à une clinique privée de Moradabad, à l’est de Delhi en Inde, après une collision routière.

À son arrivée à la clinique, les médecins avaient constaté son décès et avaient fait transférer sa dépouille mortelle à l'hôpital gouvernemental des lieux.

«Le responsable des urgences médicales l’a examiné. Il n'a décelé aucun signe de vie et c’est pourquoi il l’a déclaré mort», a déclaré le superviseur de l’hôpital Rajendra Kumar.

Le cadavre de la victime de l’accident a ensuite été placé dans un congélateur mortuaire et sa famille a été mise au courant de la triste nouvelle.



Sept heures plus tard, ses proches sont arrivés sur place en même temps que la police.

«Quand la police et sa famille sont arrivées pour remplir les formalités liées à l’autopsie, il s’est avéré vivant», a expliqué le gestionnaire.

«Il ne s’agit de rien de moins qu’un miracle», s’est-il aussi exclamé, ajoutant toutefois que l’homme demeurait comateux à la suite de la découverte stupéfiante.



C’est la belle-soeur du non-défunt, Madhu Bala, qui a remarqué qu’il remuait toujours.



«Il n’est pas mort du tout. Comment cela a-t-il pu arriver? Regardez, il veut dire quelque chose. Il respire», peut-on l’entendre dire dans une vidéo devenue virale.



«Nous allons loger une plainte pour négligence contre les médecins qui ont presque tué Srikesh en le mettant dans un congélateur», a-t-elle raconté aux journalistes.



Selon le docteur Shiv Singh, le directeur de l’hôpital, Kumar était bel et bien mort lorsqu’il est arrivé.

«Le responsable des urgences médicales a vu le patient à 3 heures du matin et il n’avait pas de pouls. Il l’a examiné à de nombreuses reprises. Ensuite, il a été déclaré mort. Mais au matin, sa famille et la police l’ont trouvé vivant. Une enquête sera menée. Notre priorité est maintenant de lui sauver la vie», a indiqué le docteur Singh.

«C’est le plus rare des cas rares. On ne peut pas appeler ça de la négligence.»

