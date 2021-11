Guy Nantel lance une pointe à l'Île de l'amour dans la publicité pour son nouveau spectacle

L’humoriste Guy Nantel montera bientôt sur les planches pour présenter son plus récent one-man show.

Son nouveau spectacle intitulé Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire...! est, comme vous vous en doutez bien, inspiré de son très bref passage en politique.

• À lire aussi: La chicane est pognée entre Fred Dubé et Guy Nantel



Rappelons, en effet, qu’à l’automne 2020, Nantel avait participé à la course à la direction du Parti québécois, mais qu’il avait terminé en troisième position (derrière Paul St-Pierre Plamondon et Sylvain Gaudreault), échouant même à faire partie du deuxième tour de scrutin.

Dans la publicité pour promouvoir sa nouvelle tournée, Nantel s’imagine tout de même dans le rôle du chef d’un parti dont le logo ressemble beaucoup à celui du PQ. Il n’hésite même pas à mélanger sa voix à celle de René Lévesque quand il s’agit de prononcer le nom de son spectacle.



Sans doute un peu amer de ne pas avoir eu la carrière politique escomptée, Nantel affirme vouloir expliquer aux Québécois pourquoi ils se sont «trompés en votant contre moi».

• À lire aussi: Guy Nantel revient sur les coucous qui ont essayé de l’intimider

«Je vais vous parler des plus grands enjeux qui intéressent les Québécois: l’environnement, l’économie, la santé, l’île de l’amour...à TVA... on n’en parle pas de ça?», lance-t-il, faisant allusion à la télé-réalité automnale qui a subi plusieurs modifications d’horaire.



Le tout se termine sur une chanson qui parodie les différents slogans, toujours un peu creux, qu’on peut entendre lors des campagnes électorales.



La tournée québécoise de Nantel s’amorcera le 9 avril 2022, à Papineauville.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s