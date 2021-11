Jessica Simpson publie une photo qui montre tout le chemin qu'elle a parcouru

Pour marquer ses quatre ans de sobriété, la chanteuse Jessica simpson a publié sur Instagram une photo d’elle au fond du gouffre, le visage bouffi par l’alcool.

La photo, publiée au début du mois de novembre, continue de faire réagir.



«Cette personne photographiée tôt dans la matinée du 1er novembre 2017 est une version méconnaissable de moi. Je savais à ce moment précis que j’allais me permettre de retrouver ma lumière, me montrer victorieuse dans mon combat intérieur pour ma dignité et défier ce monde avec une clarté pénétrante. [...] L'alcool n'était pas le problème. Je ne m'aimais pas. Je ne me respectais pas. Aujourd'hui je me respecte.»

Quatre ans plus tard, la mère de trois enfants est fière du chemin qu’elle a parcouru afin de pouvoir remonter la pente.

La star publie régulièrement des photos d'elle et de sa vie de famille sur les réseaux sociaux.



Bravo!

