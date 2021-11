On sait maintenant qui sera la voix du nouveau REM et, fait amusant, elle a un lien de parenté avec celle du métro

Le Réseau express métropolitain (REM) a dévoilé l’identité de la personne qui fera les annonces sur son réseau, et ce n’est pas n’importe qui.

Comédienne connue des Québécois depuis sa tendre enfance, Caroline Dhavernas est la fille des comédiens Sébastien Dhavernas et Michèle Deslauriers.

Dans le communiqué émis par le REM pour souligner la sélection de l’actrice, on souligne que le public a pu la voir dans «des séries télévisées comme Les beaux malaises et Mary Kills People, ainsi qu’au cinéma dans De père en flic II et Hochelaga terre des âmes.»

Ce qui est particulier dans le cas de ce choix, c’est que Dhavernas a été sélectionnée à la suite d’un vote du public.



Trois voix avaient été soumises au futurs usagers du REM, et c’est la voix B (celle de Dhavernas) qui a obtenu le plus de votes, c’est-à-dire 14 200 (soit 40%).



Dhavernas a ainsi devancé la voix A (34%) et la voix C (25%).

Fait amusant: c’est la mère de Caroline Dhavernas, Michèle Deslauriers, qui est la voix officielle de la STM depuis 2003.

«Sans le savoir, le public a donc voté pour une voix qui faisait écho à celle du métro de Montréal», mentionne le site du REM.

Dans une entrevue vidéo publiée sur la chaîne YouTube du REM, Dhavernas évoque l’étrange sensation qu’elle ressentira en prenant le métro ou le REM avec sa fille.

«Quand je prends le métro avec ma fille, je lui dis “C’est la voix de grand-maman que t’entends”. Puis là, quand on va prendre le REM, ça va être ma voix. Puis même, dans un élan de dramaturgie, j’ai imaginé le jour où je ne serai plus là, ma fille va prendre des métros et des REM, puis elle va entendre sa mère, sa grand-mère...», a lancé avec humour la comédienne de 43 ans.



Le REM devrait entrer en service en 2022 sur le segment Rive-Sud / Gare Centrale. Le reste du réseau sera mis en opération progressivement en 2023-2024.

