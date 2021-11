Cette ancienne star du porno affirme qu’elle a offert une orgie comme cadeau d’anniversaire à son petit ami

Autrefois une des plus grandes vedettes du porno, Samantha Saint s’est retirée de cette industrie il y a quelque temps.

Récemment invitée au podcast Private Talk d’Alexis Texas (une autre star du porno), Saint a d’ailleurs raconté que c’est à la suite d’un accident qui lui a causé des brûlures qu’elle a décidé de mettre sa carrière d’actrice sur pause.

Cela ne l’empêche toutefois pas d’avoir un compte OnlyFans où elle vend des vidéos intimes à ses nombreux admirateurs.

L’histoire de son accident n’est pas la seule révélation étonnante qu’elle a faite à son interlocutrice.

Lorsque Texas lui a demandé qu’elle était le geste le plus romantique qu’elle a posé pour un partenaire, la femme de 44 ans a répondu: «J’ai organisé un super beau ménage à trois pour mon petit ami. Ou était-ce vraiment un ménage à trois? Je ne me souviens plus combien de gens il y avait...»

«J’ai invité certaines de ses actrices porno préférées pour son 40e anniversaire. C’était super», a-t-elle précisé.



Sans pouvoir révéler qui étaient les personnes impliquées dans la petite orgie, Samantha Saint a tout de même expliqué comment les choses se sont mises en place.

«Je lui ai demandé “Alors mon chéri, si tu pouvais avoir n’importe qui pour ton 40e anniversaire, qui voudrais-tu?”», a raconté l’ex-gloire du porno.



Après que son petit copain lui ait fait part de ses désirs, Saint aurait dit: «C’est amusant que je sois amie avec celles que tu voudrais avoir. Je pense que je vais pouvoir t’aider.»



«C’était très mémorable. C’était à Las Vegas, alors on pouvait tout faire n’est-ce pas?»

En ce qui concerne le grand soir, Saint affirme ne pas avoir ressenti de jalousie quant au cadeau qu’elle a offert à son homme.

«J’étais occupée dans une autre chambre, en train de m’envoyer en l’air avec quelqu’un d’autre», a-t-elle expliqué.

