Un homme qui voulait prendre un égoportrait avec un crocodile de plastique se fait mordre par celui-ci parce que c’était un vrai

Méfiez-vous des apparences!

Un Philippin de 68 ans qui visitait un parc d’attractions de son pays en a eu la preuve formelle plus tôt ce mois-ci.

Nehemias Chipada visitait le parc d’amusement Amaya View à Cagayan de Oro, le 10 novembre dernier, quand il a aperçu ce qu’il croyait être une réplique parfaite d’un crocodile dans un vivarium.



Impressionné par le réalisme de la sculpture, le sexagénaire (qui était au parc pour célébrer son anniversaire de naissance) a vu la mort de près quand il a entrepris de descendre dans le vivarium pour prendre un égoportrait en compagnie du crocodile de plastique.

Chipada a même jugé bon de donner une petite tape d’affection sur la tête du modèle de 12 mètres de long... qui n’était évidemment pas un modèle.



Le vrai crocodile a alors réagi en prenant une bonne croquée dans le bras du visiteur qui n’avait pas du tout envisagé que la sculpture du reptile puisse être vivante.

Sur les images devenues virales, on peut voir l’homme hurler et tenter de dégager son bras, tandis que la bête maintient sa mâchoire fermée et essaie d’amener sa proie plus profondément dans son habitat artificiel.



Par miracle, Chipada réussit à s’échapper de la gueule du crocodile et peut prendre la fuite pour recevoir les soins médicaux qui sont requis.



Les médias philippins ont rapporté que l’homme avait souffert de fractures et de huit lésions aux bras et à la cuisse ayant nécessité des chirurgies. Il aurait également eu à se faire extirper une dent de crocodile logée dans sa chair.

«Il n’y avait pas de pancartes nous avertissant du danger», a plaidé sa fille Mercy Joy Chipada. «Parce que s’il y en avait eu, nous ne serions jamais allés là.»

Les autorités du parc ont accepté de payer pour les traitements reçus par le visiteur aventurier, mais refusent de prendre le blâme pour l’incident.



«Nous réfutons les allégations de négligence», a déclaré une porte-parole de l’attraction touristique. «Ils disent qu’ils pensaient que le crocodile était en plastique, mais ce secteur est, en fait, à accès limité. Il y a de l’affichage à cet effet et nos guides le répètent constamment.»

Il y a quelques jours, la Philppine News Agency annonçait que la famille de Nehemias Chipada renonçait à poursuivre le parc d’attraction et qu’une entente était survenue entre les deux parties.

