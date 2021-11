Lindsay Lohan annonce qu’elle va se marier

Dimanche, l’actrice Lindsay Lohan a annoncé qu’elle est maintenant fiancée.

Celle connue pour ses rôles dans The Parent Trap et Mean Girls a partagé la bonne nouvelle en publiant sur Instagram une série de photos avec une grosse pierre au doigt en compagnie de son copain des deux dernières années, Bader Shammas.

«Mon amour. Ma vie. Ma famille. Mon futur», peut-on lire en légende.

L’actrice qui a aujourd’hui 35 ans a connu beaucoup de succès alors qu’elle était une adolescente, mais a vécu une période sombre alors qu’elle était dans la vingtaine.

Depuis, elle vit un peu plus loin des caméras, mais a tout de même presque dix millions d’abonnés sur Instagram.

Pour sa part, Bader Shammas travaille en finances.

