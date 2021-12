La fois où Anne Dorval s’est solidement chicanée avec Eric Zemmour, aujourd'hui candidat à la présidentielle française

«J'en perds mes pinces à cheveux»: en 2014, Anne Dorval s'est solidement disputée avec Eric Zemmour, qui a officialisé ce matin sa candidature à la présidentielle française de 2022. Retour sur cet échange grandiose digne du Bye bye.

De passage sur le plateau de l’émission On n’est pas couché, la comédienne chérie des Québécois se disait «consternée» et «saisie» face aux propos du polémiste d’extrême droite. Elle ne pouvait tout simplement pas croire qu'il tienne pareil discours sur le mariage gai et les droits des femmes.

Eric Zemmour était invité pour discuter de son livre Le suicide français, dans lequel il critique notamment le lobby homosexuel et le mariage gai. À l'époque, des manifestations contre le mariage pour tous se tenaient dans l'Hexagone.

«Je ne vous connais pas beaucoup, mais de ce que j’entends là [...] je ne peux pas comprendre», avait lancé à Zemmour l’interprète de Criquette Rockwell.

«En général, dans votre milieu d’actrices, on dit toutes la même chose», avait-il rétorqué.

«Ça, c’est du mépris. Je ne peux pas croire ce que j’entends», avait poursuivi la Québécoise, entre deux cris de dégoût, tentant tant bien que mal d’expliquer à l'auteur qu’il y a un large consensus, au Québec, à propos du mariage homosexuel.

«Impossible», lui avait alors rétorqué Zemmour, avançant que «le Québec est un pays normal».

Le politicien allemand Daniel Cohn-Bendit, qui était aussi de passage à l’émission, lui avait alors lancé: «Zemmour, Zemmour. Soyez tout de même à la hauteur de votre intelligence [...] Le jour où tu tomberas amoureux d’un mec, ce sera extraordinaire!»

