Bradley Cooper révèle avoir été menacé au couteau dans le métro à New York

L’acteur américain allait chercher sa fille à l’école quand cet événement s’est produit.

Bradley Cooper a confié avoir été menacé au couteau dans le métro de New York juste avant le début de la pandémie.

L’acteur américain allait chercher sa fille à l’école quand cet événement s’est produit et ce dernier a donné plus de détails concernant cette histoire sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepherd.

Il a confié: «J’ai l’habitude de me promener à New York avec mes écouteurs. C’était juste avant la pandémie et j’étais dans le métro à 11h45 pour aller chercher ma fille à l’école russe quand quelqu’un m’a menacé avec un couteau».

Il a ajouté: «C’est vraiment fou. Je me suis rendu compte que je m’en étais sorti trop aisément. Je ne faisais pas attention, j’étais dans le fond du métro».

La star de la saga Lendemain de veille a ensuite affirmé qu’il avait senti quelqu’un se rapprocher de lui et il pensait que c’était juste un fan qui venait faire une photo avec lui.

L’acteur a réussi à s’échapper en sautant par-dessus un tourniquet et a aussi réussi à prendre plusieurs clichés de son agresseur avant de les transmettre à la police.

